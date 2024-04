Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 417,50 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 417,50 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 418,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 414,80 EUR. Zuletzt wechselten 117.617 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 454,10 EUR erreichte der Titel am 20.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,77 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 318,80 EUR am 18.05.2023. Abschläge von 23,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,09 EUR. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 435,44 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 27.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,05 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 16.717,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.222,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 39,03 EUR je Aktie.

