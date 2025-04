Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zündet am Donnerstagmittag Kursrakete

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 557,00 EUR nach oben.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,4 Prozent auf 557,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 561,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 554,80 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 169.481 Aktien.

Bei einem Wert von 595,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.04.2025). Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 6,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 401,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 24,40 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 558,88 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20,65 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,62 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

