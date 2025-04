Kursverlauf

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft springt am Donnerstagvormittag an

10.04.25 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,1 Prozent im Plus bei 560,40 EUR.

Wer­bung

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,1 Prozent auf 560,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 561,80 EUR. Bei 554,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.704 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 595,00 EUR erreichte der Titel am 03.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 401,70 EUR fiel das Papier am 04.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 24,40 EUR, nach 20,00 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 558,88 EUR an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vor. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,05 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 20,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert. Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 46,63 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 10 Jahren verdient Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Minus Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com