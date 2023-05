Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 333,80 EUR. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 332,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 335,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.761 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 342,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,73 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,70 EUR. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 56,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 329,88 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.222,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.894,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 17.05.2023 terminiert. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 30,36 EUR je Aktie belaufen.

