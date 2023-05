Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft fällt am Nachmittag

Um 15:52 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 327,60 EUR ab. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 327,10 EUR ein. Bei 335,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 138.074 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 342,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,67 Prozent. Bei einem Wert von 212,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 329,88 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 23.02.2023 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.894,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.222,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.05.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 30,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

