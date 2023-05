Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verliert am Vormittag

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 334,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 334,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 335,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.731 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 342,90 EUR markierte der Titel am 02.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 212,70 EUR. Abschläge von 36,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 329,88 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 23.02.2023 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 16.222,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.894,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,92 Prozent gesteigert.

Am 17.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 30,36 EUR im Jahr 2023 aus.

