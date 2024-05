Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 451,00 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 451,00 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 453,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 448,00 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 132.148 Aktien.

Am 20.03.2024 markierte das Papier bei 454,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 318,80 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 41,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 15,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,11 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 443,00 EUR.

Am 27.02.2024 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,79 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 18,25 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,19 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 42,33 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester