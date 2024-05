Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit Kursplus

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 447,60 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 447,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 448,00 EUR. Bei 448,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 15.993 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 454,10 EUR erreichte der Titel am 20.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 1,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 18.05.2023 Kursverluste bis auf 318,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 28,78 Prozent wieder erreichen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,11 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 443,00 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 27.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 7,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,79 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,25 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,19 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 42,33 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

