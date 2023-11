Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 372,40 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 372,40 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 373,00 EUR zu. Bei 371,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.384 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei einem Wert von 388,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 4,32 Prozent Luft nach oben. Bei 279,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 375,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023. Umsatzseitig wurden 16.222,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15.850,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 27.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 33,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

