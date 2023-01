Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit Abschlägen

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 319,90 EUR ab. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 316,80 EUR. Bei 321,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 181.947 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2023 auf bis zu 327,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,29 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 205,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 55,93 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 308,09 EUR.

Am 08.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.480,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.850,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.02.2023 erwartet. Schätzungsweise am 22.02.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 23,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

