Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagvormittag stärker

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 381,40 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 381,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 381,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 380,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.867 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 400,40 EUR markierte der Titel am 13.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,98 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 292,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 412,13 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 34,17 EUR je Aktie aus.

