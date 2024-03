Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 435,70 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 435,70 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 432,50 EUR. Bei 436,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55.180 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 440,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,06 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 292,40 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 11,60 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 12,56 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 435,44 EUR an.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 8,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 11,05 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.717,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 16.222,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 33,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

