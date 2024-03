Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 433,30 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 433,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 432,50 EUR. Bei 436,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.614 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 440,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 292,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2022 11,60 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 12,56 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 435,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,05 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.717,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 16.222,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 33,84 EUR je Aktie aus.

