Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 567,20 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 567,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 567,40 EUR. Bei 567,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.211 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 568,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 0,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 401,70 EUR am 04.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 22,07 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 15,00 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 557,50 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 20,65 Mrd. EUR gegenüber 20,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 46,64 EUR fest.

