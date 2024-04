Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 417,20 EUR ab.

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 417,20 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 414,70 EUR. Bei 419,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 90.061 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Am 20.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 454,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 18.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 318,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,59 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,09 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 435,44 EUR.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.222,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.717,00 EUR ausgewiesen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 39,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

