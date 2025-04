Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 553,80 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 553,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 549,80 EUR. Bei 564,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 93.905 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.04.2025 auf bis zu 595,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,44 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 401,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 27,46 Prozent sinken.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 24,40 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 563,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 46,62 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

