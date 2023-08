Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 350,10 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 350,10 EUR abwärts. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 346,30 EUR. Mit einem Wert von 352,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.812 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 356,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,71 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.08.2022 bei 230,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 34,28 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 348,40 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.222,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 11.307,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 32,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

