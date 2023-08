Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Vormittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 351,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 351,20 EUR. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 350,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 352,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.847 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 356,10 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,40 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.08.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 230,10 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 348,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent auf 16.222,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.307,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 07.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 32,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

