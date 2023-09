Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 367,00 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 367,00 EUR zu. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 367,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 364,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.115 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 367,00 EUR erreichte der Titel am 11.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,10 EUR ab. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 58,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 357,60 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.222,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.307,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 33,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

