Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft stärker

Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,6 Prozent auf 274,05 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 15.941 Punkten tendiert. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 274,05 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 273,80 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 86 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 12.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 274,05 EUR an. Bei 215,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.07.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 284,00 EUR. Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 26,99 EUR je Aktie.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

