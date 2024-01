Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit Kursplus

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 380,00 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 380,00 EUR nach oben. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 380,20 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 376,10 EUR. Zuletzt wechselten 71.660 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 400,40 EUR erreichte der Titel am 13.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 292,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,05 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 412,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023 vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 20.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 34,17 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

