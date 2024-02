Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Montagvormittag

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 401,90 EUR zu.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 401,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 402,30 EUR. Bei 401,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 5.086 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Am 08.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 402,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 292,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,25 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 12,54 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 415,44 EUR an.

Am 08.11.2023 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 20.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 33,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight

Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus