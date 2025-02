Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochmittag im Minus

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 525,40 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 525,40 EUR. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 525,20 EUR. Bei 527,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 43.170 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 533,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 1,56 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 401,70 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 23,54 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,54 EUR, nach 15,00 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 533,13 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,05 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,05 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 26.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 42,41 EUR je Aktie belaufen.

