Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 436,00 EUR abwärts.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 436,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 434,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 439,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 50.923 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 440,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 292,40 EUR am 20.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 11,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 12,56 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 435,44 EUR.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,05 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.717,00 EUR – ein Plus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 16.222,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.05.2024 präsentieren. Am 08.05.2025 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 33,84 EUR im Jahr 2023 aus.

