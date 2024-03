Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Vormittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 435,50 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 435,50 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 435,30 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 439,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 6.813 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 440,30 EUR. Gewinne von 1,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 292,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Abschläge von 32,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 12,56 EUR, nach 11,60 EUR im Jahr 2022. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 435,44 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 27.02.2024 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 8,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.717,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 16.222,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 33,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

