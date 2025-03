Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochvormittag im Aufwind

12.03.25 09:24 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 568,00 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 568,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 569,60 EUR. Bei 568,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 8.883 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 573,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 0,92 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.05.2024 bei 401,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,28 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 22,07 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 557,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,64 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein Verluste in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsende nach DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 10 Jahren abgeworfen

