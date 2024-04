Kursverlauf

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft steigt am Freitagnachmittag

12.04.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 416,80 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 416,80 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 420,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 418,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 95.953 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Am 20.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 454,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 8,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.05.2023 (318,80 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 23,51 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 15,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,09 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 435,44 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 16.717,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 16.222,00 EUR umsetzen können. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025. Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 39,03 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 stagniert zum Start des Donnerstagshandels Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

