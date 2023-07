Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 330,90 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 330,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 333,10 EUR. Bei 329,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 27.928 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 346,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 4,61 Prozent niedriger. Bei 212,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,72 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 339,70 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,47 Prozent auf 16.222,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.307,00 EUR erwirtschaftet worden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 31,04 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

