Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 438,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 438,50 EUR. Bei 441,80 EUR erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 438,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 11.992 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 473,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 7,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 346,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 21,03 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 15,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 500,57 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 8,45 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 46,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände

Munich Re macht deutlich mehr Gewinn als erwartet und sieht sich gut positioniert - Aktie dennoch im Minus

Investment-Tipp Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse