Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Vormittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 380,10 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 380,10 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 380,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 380,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.930 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 381,20 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 236,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 37,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 360,11 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023 vor. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.222,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.307,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 07.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 32,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

