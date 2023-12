Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 394,10 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 394,10 EUR. Bei 394,40 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 391,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.965 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 395,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 292,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 34,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 406,63 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 präsentieren. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 33,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

