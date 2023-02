Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schiebt sich am Mittag vor

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 326,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 327,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 323,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 63.461 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.01.2023 auf bis zu 336,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,89 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 205,15 EUR am 08.03.2022. Mit Abgaben von 59,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 320,00 EUR an.

Am 08.11.2022 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.850,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 15.480,00 EUR eingefahren.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 22.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 23,66 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

