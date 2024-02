Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag gefragt

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 407,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 09:05 Uhr 0,2 Prozent. Bei 407,60 EUR erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 406,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.123 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 407,60 EUR markierte der Titel am 13.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,12 Prozent. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 292,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 28,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 11,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 12,54 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 418,22 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023 vor.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 33,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

