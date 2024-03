Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 441,00 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,2 Prozent auf 441,00 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 441,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 440,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.955 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 441,80 EUR erreichte der Titel am 13.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 0,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 292,40 EUR am 20.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,70 Prozent.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 11,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 12,56 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 435,44 EUR.

Am 27.02.2024 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.717,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.222,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 33,84 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag freundlich

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags stärker