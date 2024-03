Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 441,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 441,00 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 442,30 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 440,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 81.818 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 442,30 EUR. 0,29 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 292,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2022 11,60 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 12,56 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 435,44 EUR.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 8,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent auf 16.717,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.222,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 08.05.2025 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 33,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag freundlich

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags stärker