Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag im Aufwind

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 332,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 335,50 EUR. Mit einem Wert von 332,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 105.111 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 336,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 212,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 56,37 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 328,13 EUR angegeben.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.222,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.894,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 17.05.2023 präsentieren. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 30,37 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re-Aktie steigt: Munich Re plant so wie die Allianz keine Verlängerung der Nord Stream 1-Versicherung

Verband: Inflation belastet Lebensversicherungsgeschäft

Analysten sehen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Luft nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images