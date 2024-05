Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Mittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 451,00 EUR.

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 451,00 EUR. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 449,60 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 456,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 70.947 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 458,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 1,55 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.05.2023 bei 318,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,31 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,11 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 451,89 EUR an.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,17 Prozent auf 18,25 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 43,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

