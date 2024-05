Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft büßt am Nachmittag ein

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 447,50 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 447,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 445,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 456,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 134.214 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 458,00 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 2,35 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 318,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2023). Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 40,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,11 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 451,89 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,51 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,79 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 18,25 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,19 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 43,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

