Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13.06.2022 09:22:00 Uhr 0,5 Prozent auf 217,80 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 216,70 EUR ab. Bei 216,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 15.631 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 282,25 EUR erreichte der Titel am 01.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,83 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 205,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,17 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 289,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Am 10.05.2022 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 4,99 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 4,24 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 11.307,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 22,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.551,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 27,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Kurswende an den Aktienmärkten: Wie sich Mutige jetzt positionieren

Aktiengurus: Die Strategien der Großen wie Warren Buffett & Co.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com