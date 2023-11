Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Vormittag stärker

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 373,20 EUR zu.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 373,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 373,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 372,40 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 2.312 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.11.2023 auf bis zu 388,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 3,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 279,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2022). Abschläge von 25,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 375,44 EUR an.

Am 10.08.2023 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.222,00 EUR – ein Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15.850,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 33,30 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Klimawandel gefährdet Anlage-Erfolg: So macht man sein Depot fit für wachsende Klima-Risiken

Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel mit Verlusten