Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit angezogener Handbremse

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 410,40 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 410,40 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 411,20 EUR. Bei 409,40 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 410,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.191 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 412,90 EUR erreichte der Titel am 13.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 292,40 EUR. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 40,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 12,54 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 418,22 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023 vor.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 33,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

