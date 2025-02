Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Aktienentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 526,60 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 526,60 EUR abwärts. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 523,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 524,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.761 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei 534,20 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 1,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 401,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.05.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 31,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,54 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 533,13 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 42,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Hold-Bewertung bekannt

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 im Plus

Börse Europa: Zum Start Pluszeichen im Euro STOXX 50