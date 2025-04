Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagmittag freundlich

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 571,00 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 571,00 EUR. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 575,40 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 568,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 53.866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.04.2025 bei 595,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 401,70 EUR am 04.05.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 42,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2024 mit 20,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 24,40 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 563,50 EUR.

Am 23.02.2023 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 46,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

