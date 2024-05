Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagmittag im Minus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 444,20 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 444,20 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab in der Spitze bis auf 443,80 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 446,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.885 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 458,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 3,11 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 318,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2023). Mit Abgaben von 28,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,13 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 460,78 EUR an.

Am 27.02.2024 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 3,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 18,25 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,19 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 44,83 EUR im Jahr 2024 aus.

