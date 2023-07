Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 335,30 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 335,30 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 335,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 334,90 EUR. Bisher wurden heute 4.937 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 346,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 212,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 339,70 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 11,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 6,20 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.222,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 11.307,00 EUR eingefahren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 31,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

