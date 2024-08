Notierung im Blick

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger greifen bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag zu

14.08.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 442,00 EUR.

Wer­bung

Um 11:47 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 442,00 EUR zu. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 442,30 EUR aus. Mit einem Wert von 439,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.390 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Am 01.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 473,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 6,67 Prozent niedriger. Am 16.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 346,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,65 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,20 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 501,29 EUR. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 12,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 8,45 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,39 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.11.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,33 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus Optimismus in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 schlussendlich steigen Freundlicher Handel: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com