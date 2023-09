Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagnachmittag in Grün

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 376,30 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 376,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 376,80 EUR. Mit einem Wert von 372,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78.694 Stück gehandelt.

Am 14.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 376,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 0,13 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 231,10 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 38,59 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 359,56 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,47 Prozent auf 16.222,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.307,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 33,04 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

