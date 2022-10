Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schiebt sich am Mittag vor

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 246,20 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 248,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 247,30 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93.051 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.02.2022 bei 282,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 20,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 282,45 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 09.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,78 Prozent auf 11.307,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 20,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

