Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 372,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 372,80 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 372,50 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 373,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.950 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 388,50 EUR markierte der Titel am 02.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,21 Prozent hinzugewinnen. Am 14.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 279,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,08 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 375,44 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,35 Prozent auf 16.222,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.850,00 EUR erwirtschaftet worden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 20.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 33,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren eingefahren

Klimawandel gefährdet Anlage-Erfolg: So macht man sein Depot fit für wachsende Klima-Risiken

Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter