Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 548,60 EUR ab.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 548,60 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 545,80 EUR nach. Bei 553,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 70.866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Bei einem Wert von 460,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 16,00 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 22,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 582,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 vor. In Sachen EPS wurden 15,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 7,02 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,78 Prozent auf 17,86 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 26.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 48,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

